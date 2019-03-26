26 Mart 2019, 21:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adıyaman'a Toplamda 16 Katrilyon Yatırım Yaptık"

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
(6) Güncel
Kaynak: AA