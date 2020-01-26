Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ depremiyle ilgili son bilgileri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

"31 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Afrika ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını, depremde 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 607 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Biz de dün Elazığ ve Malatya'da yapılan çalışmaları yerinde takip ettik. Fuat Bey, Zehra Hanım birlikte orada olduk. Kızılay ve AFAD imkanlarını seferber etmiş durumda. Evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Dünyadaki pek çok ülkeden dayanışma mesajları aldık. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnsanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI MI?

Hasar tespit çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor sürdürecek. Elazığ'da daha çok köylerde sıkıntılar var. Bunların hasar tespitini yapıp süratle inşaat çalışmalarını başlatacağız. Yıkılması gerekenler varsa onları yıkmak durumundayız. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün akşam Malatya'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntıya yaşayarak şahit olduk. Gecikemeyiz geciktiremeyiz. Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar.

SOSYAL MEDYADAKİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR

Bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız varken bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar vesilesi yapan gerekse millet can derdinde bunlar mal derdinde anlayışı ile acaba biz buradan nasıl bir imkan devşiririz bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insani tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok ahlaksızca. 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı?

Şundan çok çok memnunum artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu. Kızılayımız yardımda gayet başarılı AFAD aynı şekilde. Kurtarma olayında da AFAD'ın ciddi başarılarının olduğunu gördük. Jandarmanın çok ciddi başarıları olduğunu gördük. Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı olduğunu gördük. Bunlar bizi memnun ediyor.

HAFTER'İN SALDIRILARI

Cuma günü Sayın Merkel buradaydı. Kendisiyle Berlin sürecini tekrar değerlendirme şansımız oldu. Hafter darbecidir. Darbeci Hafter'e niye destek verdiklerini söyledim. Şımartıyorsunuz, dedim. Kendisi de kabul ediyor. Bu adam Libya'da bir bölünmeye, ateşkes ihlallerine neden oluyor. Moskova sürecine destek vermemiştir. Bu noktada Hafter geçmişte de kendi yöneticilerine ihanet etmiş birisidir. Ateşkes noktasında merhamet beklemek doğru değil. Her türlü elindeki imkanlarla saldırılara devam ediyor. Bu işte başarılı olamayacak. 5+5 asker vermek konusunda bir süreç başlatılıyor. Biz oradan bir şey beklemiyoruz.

İDLİB'DEN KAÇIŞLAR

Maalesef rejim ihanetini devam ettiriyor. Sivil halkı bombalamak suretiyle öldürüyor. Rejimin duyarsızlığını görmemek mümkün değil. Sayın Putin ile arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle sivil halkı güvence altına almak istiyoruz. Sınırımızdan Suriye tarafında 30-40 km derinlikte adeta briketten inşa edilmiş konutlar yapmayı planladık ve inşası başladı. Bu kış mevsiminde İdlibli kardeşlerimiz buralarda barınsınlar. Onları ciddi manada koruma altına almış oluruz.