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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağaç ve çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı.

11.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:46Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağaç ve çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Ankara'daki etkinlikte bir konuşma yapan Erdoğan, "Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez." şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

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