Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"
18.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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