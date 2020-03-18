Menü
Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"

18.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Erdoğan Haberler
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Haberler
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak Haberler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Haberler
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü