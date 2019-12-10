Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür MerkeziAhıska Sürgününün 75. Yıl Anma ProgramıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi ve sevgi gösterileriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlilerle selamlaşmasıSaygı duruşu ve İstiklal Marşıİstiklal Marşı'nın okunmasıAnkara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun konseri ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
, Recep Tayyip Erdoğan
, Güncel Kaynak: AA