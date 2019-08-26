Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat Selçuklu
Mezarlığı ziyaretiVatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ikramda bulunmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde kurulu, "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nı ziyaret etmesiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye baston hediye etmesiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sohbet etmesiBİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde düzenlenen etkinliğe katıldı.