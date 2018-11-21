Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aihm Dün Ülkemiz Aleyhine Bir Karar Açıklamış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye
, terör örgütü PKK
ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB
organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?"
Türkiye,Recep Tayyip Erdoğan
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:56