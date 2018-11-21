Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aihm'in Kararı) O Çok Sevdiğiniz Teröristler, Çıkarlarına Dokunduğunuz Gün...

- Salonun iç genel planı</br>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. (3)<br><br>Erdoğan: '(AİHM'in kararı) O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir.'<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gezi olayları tıpkı CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir.'