21 Kasım 2018, 14:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Aihm'in Kararı) O Çok Sevdiğiniz Teröristler, Çıkarlarına Dokunduğunuz Gün...

- Salonun iç genel planı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

- Salonun iç genel planı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. (3)

Erdoğan: "(AİHM'in kararı) O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları tıpkı CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir." Cumhurbaşkanı,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,Türkiye,Recep Tayyip Erdoğan
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:30