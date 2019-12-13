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Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

13.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan kontundan çıktı. Erdoğan Cuma namazı için yine Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'ne geçti.

ERDOĞAN, TABUT OMUZLADI

Erdoğan namazın ardından, aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı. Erdoğan'ın, aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın tabutunu cenaze aracına götürülürken omuzlaması da dikkat çekti. Öte yandan Erdoğan cami çıkışında çevrede bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenazesine katıldı

Nusret Yıldırım, Politika, Güncel

Kaynak: DHA


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