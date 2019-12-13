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Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

13.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:46Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan kontundan çıktı. Erdoğan Cuma namazı için yine Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'ne geçti. Erdoğan namazın ardından, aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı. Erdoğan cami çıkışında çevrede bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.


- İstanbul

Marmara Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA

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