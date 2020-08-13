Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19 Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine katıldı (2)
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması Sanatçı Özhan Eren'in sahneye gelişi Uğur Işılak Dombra şarkısını söylemesi Uğur Işılak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın...
13.08.2020 18:26 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:29
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi
"AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı
Saygı duruşu
İstiklal Marşı'nın okunması
Sanatçı Özhan Eren'in sahneye gelişi
Uğur Işılak Dombra şarkısını söylemesi
Uğur Işılak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanına giderek selamlaşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Haber