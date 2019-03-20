Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Ankara
İl Başkanlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Ankapark
"Wonderland Eurasia" açılış töreni sonrası partisinin Ankara İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
Parti binasına gelişinde çiçeklerle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
, AK Parti Genel Merkez
Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam
, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız
, Emrullah İşler
ve Orhan Yegin
ile teşkilat üyeleri eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanlığından ayrılırken vatandaşları selamladı.
Türkiye, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel
Kaynak: AA