Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıklıyor.<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıklıyor.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin adayları şöyle: <br><br>'Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç<br><br>Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir<br><br>Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel<br><br>Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar<br><br>Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe<br><br>Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz<br><br>Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin<br><br>Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak<br><br>Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay<br><br>Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin<br><br>Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt<br><br>Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş<br><br>Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan<br><br>Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atila<br><br>Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'. - İSTANBUL