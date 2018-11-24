24 Kasım 2018, 15:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin adayları şöyle:

"Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç

Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel

Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar

Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe

Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin

Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak

Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay

Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin

Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atila

Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü". - İSTANBUL Cumhurbaşkanı,Adıyaman,Faruk Özlü,Recep Tayyip Erdoğan
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:37