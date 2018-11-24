Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıklıyor"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atila"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıklıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin adayları şöyle: "Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman KılıçAmasya Belediye Başkan Adayı Cafer ÖzdemirAntalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes TürelArdahan Belediye Başkan Adayı Yunus BaydarArtvin Belediye Başkan Adayı Mehmet KocatepeBartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya AldatmazBatman Belediye Başkan Adayı Murat GüneştekinBayburt Belediye Başkan Adayı Fatih YumakBitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah TanğlayBolu Belediye Başkan Adayı Fatih MetinBurdur Belediye Başkan Adayı Deniz KurtBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AktaşDenizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman ZolanDiyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali AtilaDüzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü"
Alinur Aktaş,Bursa,Menderes Türel,Recep Tayyip Erdoğan
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:10