Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Haliç
Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin adayları şöyle:
"Elazığ
Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin Giresun
Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Gümüşhane
Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen Hakkari
Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör Karabük
Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Kastamonu
Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Kırıkkale
Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kırklareli
Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş Kilis
Mehmet Abdi Bulut Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın Malatya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan Nevşehir
Belediye Başkan Adayı Rasim Arı Niğde
Belediye Başkan Adayı Emrah
Özdemir Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler Rize
Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Samsun
Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir Sinop
Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü Şanlıurfa Zeynel Abidin
Beyazgül Şırnak
Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan Yalova
Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya
Öztabak". - İSTANBUL
Haliç,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:23