Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın kürsüye çıkmasıSalonda katılımcılardan görüntülerAK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşmasıSalondan görüntülerAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in kürsüye çıkmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması ANKARA - AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erkan Kandemir
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, Güncel Kaynak: AA