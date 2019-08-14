Haberler» Politika» Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. yaşını yayımladığı mesajla kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajla AK Parti'nin 18 yaşını kutladı. Erdoğan, "Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız." ifadelerini kullandı.

14.08.2019 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. yaşını yayımladığı mesajla kutladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kuruluş yıl dönümüne özel mesaj yayımladı. Erdoğan, "Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız." ifadelerini kullandı.

"KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18" başlığıyla yayımlanan mesajında Erdoğan, AK Parti'nin millet hareketi olarak yola çıktığını anlatarak, "Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür. 18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. yaşını yayımladığı mesajla kutladı

Politika

Son Dakika Politika Haberleri
16:58   Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan AK Parti'nin 18. yaşı için dikkat çeken video!
16:41   Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. yaşını yayımladığı mesajla kutladı
14:24   AK Partili Şahin'den Babacan'a tepki: Erdoğansız Türkiye projesine destek veriyor
21:35   AK Parti Karabük Teşkilatı'nın bayramlaşma programı
20:34   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sareroğlu partililere seslendi
20:28   Partilerden AK Parti'ye Kurban Bayramı ziyareti
20:05   MHP Milletvekili Vahapoğlu: "Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz bizim problemimizdir."