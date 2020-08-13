Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasına katıldı (3)

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile tören alanında Sanatçı Uğur Işılak'ın konuşması Sanatçı Altan Çetin'in "Nereden Nereye" şarkısını söylemesi Altan Çetin'in konuşması...

13.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:37

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi

"AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile tören alanında

Sanatçı Uğur Işılak'ın konuşması

Sanatçı Altan Çetin'in "Nereden Nereye" şarkısını söylemesi

Altan Çetin'in konuşması

Sanatçı Ceyhun Çelikten'in sahneye çıkması ve şarkı söylemesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasına katıldı (3)

Kaynak: AA

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