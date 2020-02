Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni üye olan partililerle telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde, her ilçeden bir yeni üyeyi telefonla arayarak tebrik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törende, konuşmasına bir süre ara vererek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımıyla ilçelerdeki yeni üyelerin üyelik formlarının bulunduğu klasörden tesadüfi olarak seçilen yeni üyeleri aradı.Görüşmeler sırasında birçok üyenin Erdoğan ile konuştuğuna inanamaması üzerine renkli görüntüler ortaya çıktı.Gaziosmanpaşa'dan partiye üye olan üniversite öğrencisi Doğan Ayhan ile görüşen Erdoğan, şu anda çok heyecanlı olduğunu belirterek, 39 ilçeyi de arayacaklarını söyledi.Görüşmede Ayhan'ı üyeliği için tebrik eden Erdoğan, "Şu anda İstanbul İl Teşkilatı'nda bini aşkın kardeşimizle bu aylık üye kampanyasının ödül törenindeyiz. Ben dedim ki 'İyi güzel ama bütün ilçelerden şöyle rastgele bir üyemizin adını anons edeceğiz. Bakalım bu iş doğru mu değil mi?" dedi.Sakarya'da dış ticaret okuduğunu öğrendiği Ayhan'a başarılar dileyen Erdoğan, "Fakat tabii sadece Doğan'ın üyeliği yetmez. Senin gibi genç, dinamik bir kardeşimizden bundan sonra da çok daha fazlasıyla üye kayıtlarını yapma gayretini bekliyoruz." diye konuştu.Ayhan'dan "İnşallah Başkanım" yanıtını alan Erdoğan, görüşmeyi "Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya/ Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya" dizeleriyle tamamladı."Babam her seçimde 'Oyunuzu Tayyip Bey'e vermezseniz hakkımı helal etmem.' diyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fatih'te yaşayan Mustafa Demir adlı üye ile görüştü. Erdoğan görüşme sırasında üyeliği dolayısıyla Fatih'te fırıncılık yapan Demir'i tebrik ederek, "Adıyaman'ın neresindensin?" diye sordu. Demir'in "Kahta" cevabı üzerine Erdoğan, "Tam yerindensin." değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, "Biz şimdi bu üye kayıt toplantısında ödül törenini yapıyoruz ve rastgele Fatih ilçesinden bir üye formunu açtım, sen çıktın." dedi. Demir'in 3 çocuğu olduğunu öğrenmesi üzerine Erdoğan, "Sen tabanı tutturdun fakat biz en az üç diyoruz değil mi?" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Demir'in "Fırıncı olarak bazı sıkıntılarımız oluyor Başkanım." demesi üzerine, kendisi de Adıyamanlı olan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya "Sen de Adıyamanlısın. 'Fırıncı olarak bazı sıkıntılarımız oluyor.' diyor, ona göre buradan şimdi formu da çıkarıp irtibatı kuracaksın." talimatını verdi.Görüşmede babasının memleketten bugün geldiğini dile getiren Demir, "Sizi çok seviyor. Her seferinde seçim olduğunda, 'Tayyip Bey'e oyunuzu vermezseniz hakkımı helal etmem.' diyor. Geçen gün açık kalp ameliyatı oldu. Yoğun bakımdan çıkar çıkmaz ilk söylediği şey, 'Allah razı olsun Tayyip'ten bu hastaneleri yapmış.' oldu." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Allah razı olsun. Rabb'im işinizin bereketini artırsın. Anneye, babaya çok çok selamlar söyle. Ben Tevfik Bey'e de üyelik formunu vereceğim ama üyeliği de daha da artıracaksın. Çok üye yapacaksın. Durmak yok, yola devam. 'Bizim de bir yerden tutmamız lazım.' diyor." ifadeleriyle görüşmeyi sonlandırdı.Daha sonra bir başka üyeyle görüşen Erdoğan, üyenin kendisiyle konuştuğuna inanmaması üzerine "İlhami niye güldün? Yok, gerçekten ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. İstanbul İl Teşkilatında üyelerle ilgili bir ödül törenindeyiz ve sizleri de buradan tebrik etmek için arıyorum. Üyeliğiniz hayırlı olsun inşallah." dedi.Üyenin 4 çocuğu ve 5 torunu olduğunu öğrenmesi üzerine Erdoğan, "Maşallah sen bayağı hızlı gidiyorsun. Allah eksikliğini vermesin. Hepsine çok çok selamlar söyle." diye konuştu.Alanyalı olduğunu, 40 yıldır İstanbul'da yaşadığını aktaran üyeye Erdoğan, "Bak şu anda İstanbul İl Teşkilatındayız. Bini aşkın burada kardeşimiz var. Senin üyeliğini tebrik ediyorlar. Bütün aileye selamlarımızı ilet. Ama sadece senin üyeliğin yetmez. İnşallah senden yeni yeni üyeler bekliyoruz. Ben Mevlüt Çavuşoğlu'na da söyleyeceğim senin üyeliğini. Mevlüt Çavuşoğlu da Alanyalı." ifadelerini kullandı."Biz hepimiz AK Parti'liyiz ailecek"Erdoğan, daha sonra Çatalca'dan Gülden Şentürk isimli üyeyi arayarak görüştü. Şentürk'ün görüşmede Erdoğan'a "Ağabey" şeklinde hitap etmesi salondakiler tarafından alkışlandı.Şentürk'e "Kaç çocuk var?" diye soran Erdoğan, "Ben bekarım ağabey." yanıtını, "O zaman bundan sonrası için hayırlı olsun demek var." karşılığını verdi.Erdoğan, görüşmede "Sadece senin üyeliğin yetmez, bir de yeni yeni üyeler partimize kazandırmamız lazım. İnanıyorum ki sen bunları sağlayacaksın." dedi. Erdoğan, daha sonra Şentürk'ün yengesi ile de görüştü. Kendisi ile görüştüğüne inanamayan üyeye Erdoğan, "Ben Tayyip Erdoğan. Ben Gülden Hanım'ın yengesiyle mi görüşüyorum? Peki sen de üye oldun mu AK Parti'ye?" diye sordu.Üyenin tekrar "Siz kimsiniz?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Söyledim ya ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. İnanmadın mı? Şu anda İstanbul İl Teşkilatında üye kayıtlarıyla ilgili ödül töreni yapıyoruz. Oradan da rastgele üyelerimizi arıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Gülden çıktı Çatalca'dan. Gülden'i aradım ve şimdi yengesi olarak sizinle de konuşmuş oluyoruz. Ben diyorum ki AK Parti'ye sadece üye olmak yetmez, bir de üye olmayanları da AK Parti'ye kazanmak için hep birlikte gayret edelim." diye konuştu. Üyenin "Biz hepimiz AK Parti'liyiz ailecek." ifadelerine karşılık Erdoğan, teşekkür ederek görüşmeyi sonlandırdı.Bu telefon görüşmesinin ardından Erdoğan, konuşmasını tamamlayınca kalan ilçelerdeki üyeleri de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile arayacaklarını söyledi.