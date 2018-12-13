Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıncı İha Projesi Sözleşmesini İmzalıyoruz"

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın yerli helikopter 'Gökbey'i katılımcılara tanıtmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -13-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Geliştirilmiş ATAK Projesi ve ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerinin imzalanacağını bildirdi.
Erdoğan: "Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur."
Beştepe,Cumhurbaşkanı,Türkiye,Recep Tayyip Erdoğan
13 Aralık 2018 Perşembe 16:45