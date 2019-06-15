Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüştü

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Asya
'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi kapsamında Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan
'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.
Erdoğan, zirve kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
da hazır bulundu.