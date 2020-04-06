Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Aldığımız tedbirler ve alacağımız ilave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (5)

Erdoğan: "Aldığımız tedbirler ve alacağımız ilave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde bu salgının üstesinden geleceğiz."

Kaynak: AA