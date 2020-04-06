Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirler ve alacağımız ilave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
06.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:44
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (5)
Erdoğan: "Aldığımız tedbirler ve alacağımız ilave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde bu salgının üstesinden geleceğiz."
Kaynak: AA