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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, "Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındandır aziz milletim müsterih olsun. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır.

22.03.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.03.2020 01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, "Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındandır aziz milletim müsterih olsun. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Hiçbir zaman bu noktada çeşitli batı ülkelerindeki raflara bakıp da aldanmayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir görüntülü mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam Alemi'nin mübarek Miraç Gecesini tebrik ediyorum" dedi. Erdoğan konuşmasının devamında ise;

"Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını tüm insanların sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır aziz milletim müsterih olsun. Özellikle Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, sağlık memurlarıyla artık zaman mevhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem, milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz kutluyoruz. ve bu süreci de onlarla beraber atlatacağımıza da inanıyorum. Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini dikkatle takip etmeniz ve etmeyenleri uyarmanızdır.

Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanlar kesinlikle sokağa çıkmamalarıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa onları uyarmalısınız. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları, şu anda bu işin en çok sorumlusu ve dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve Bilim Kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelere göre söylüyoruz. ve Bilim Kurulu üyelerimiz şuanda bunları adım adım takip etmektedirler. ve dikkat edilirse az sayıda da olsa şuan itibariyle ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir. Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Hiçbir zaman bu noktada çeşitli batı ülkelerindeki raflara bakıp da aldanmayın. Hepsini biz aşmış vaziyetteyiz imkanlarımız elimizde mevcuttur. Gerek sağlıkta gerekse diğer noktada. ve bu inançla, kararlılıkla da ben size sağ olun diyorum, var olun diyorum, Allah'a emanet olun diyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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