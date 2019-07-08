08.07.2019 18:36
Haberler» Güncel» Haber

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettiSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Erdoğan ziyareti kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehitlik ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini görmeye gelen Türk vatandaşlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik ediyor. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı, Saraybosna, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:59   Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin ödemeleri hakkında bilgi verdi
18:58   İzmir merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
18:58   Pendik'teki trafik magandaları tutuklandı (1)
18:58   DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü
18:58   Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
18:58   İBB Meclisi temmuz ayı toplantısı
18:56   DHA İSTANBUL - PENDİK'TEKİ TRAFİK MAGANDALARI TUTUKLANDI (1)