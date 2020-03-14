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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

14.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel

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