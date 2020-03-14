Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
14.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:02
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel
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