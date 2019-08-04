Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır" - BURSA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.

04.08.2019 22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.
(4)
Erdoğan: "Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır."
Erdoğan: "Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli 'öldük, bittik' diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır."

Cumhurbaşkanı, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:00   Beşiktaş, Avusturya kampını galibiyetsiz bitirdi
23:00   Dışişleri Bakanlığı: "Sudan'daki gelişmeler memnuniyet verici"
23:00   Arızalanan teknedeki 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
22:59   AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği
22:56   İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NUN BALIKESİR BÖLÜMÜNÜ BİNALİ YILDIRIM AÇTI
22:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da- 2 (detaylar, tamamı FTP'de)
22:54   Sulama kanalında kaybolan İsmail'in cesedi bulundu