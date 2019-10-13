Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Suriye'yi görüştü.

13.10.2019 18:00Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Suriye'yi görüştü.
Almanya Federal Hükümet Basın ve Bilgi Ofisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını açıkladı. Görüşmede Barış Pınarı Harekatı ve kuzeydoğu Suriye'deki son durum ele alındı. Merkel, askeri operasyona derhal son verilmesini istedi. Görüşmede ayrıca Suriye'nin İdlib ilindeki son durum ve Doğu Akdeniz'de gaz arama sondaj çalışmaları da ele alındı.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:12 Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek (3)
19:10 Antalya'da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın
19:10 İYİ Parti heyeti Akçakale'de
19:09 Düğün konvoyundaki tır, otomobile çarptı: 3 yaralı
19:07 Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı (2)
19:04 Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı (3)
19:03 - TBMM Başkanı Şentop: "Arakan'da barış ancak topraklarını terk eden Rohingyaların geri dönmeleri...
13.10.2019 19:13:33