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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

09.01.2020 20:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:49Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD- İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD- İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındığı bildirildi.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,



Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel

Kaynak: DHA

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