Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan askerlerin güvenliğini temin ettiklerini ifade etti. Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına da değinen Erdoğan, Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıklamasının uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna işaret etti. Erdoğan ayrıca, Türkiye-AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti.