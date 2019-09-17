Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan, altın madalya kazanan kayaalp'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazananan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

17.09.2019 18:18Cumhurbaşkanı erdoğan, altın madalya kazanan kayaalp'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazananan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in altın madalya kazandığı müsabakayı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile takip etti. Erdoğan, müsabaka sonrası 4 kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan Kayaalp'i Twitter'dan, 'Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4'üncü kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum' mesajını paylaşarak tebrik etti.

ANKARA,



Rıza Kayaalp, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:51 Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı(1)
02:33 Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı
02:26 Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı
02:23 Beykoz'da orman yangını
02:16 Beykoz'da orman yangını
02:16 Hatay'da orman yangını (2)
02:14 Rektör atamaları Resmi Gazete'de