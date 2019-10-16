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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum.

16.10.2019 13:36Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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