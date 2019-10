Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika ziyaretim buraya gelecek heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika ziyareti buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar, şahsım, ailem, bakan arkadaşlarımla ilgili bütün bu değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 13 Kasım'da yapılması planlanan Amerika ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şu an itibarıyla Rusya ziyaretimizle ilgili olumsuz bir durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek. Fakat Amerika ziyareti buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar, şahsım, ailem, bakan arkadaşlarımla ilgili bütün bu değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir. Böyle bir durum karşısında tabii ki bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip daha sonra kararımızı veririz" dedi.UEFA'nın A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla gol sevinci göstermesi sonrası soruşturma başlatmasına ilişkin de Erdoğan, "Onu da şık bulmuyorum. Biraz futboldan anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Burada bir milli takımın bir milli bakışı var ve bunu oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabi, doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler" ifadelerini kullandı.Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Esad rejimi ile anlaştığı iddialarının sorulması üzerine Erdoğan, "Rejimin SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Burayla ilgili bizim Rusya ile daha önce bir anlaşmamız var. Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde o haritaları, bunların Türkçesi, Rusçası hepsi var, kendilerinin önüne sereceğiz. Bizim zaten özellikle Münbiç'te olmak gibi bir derdimiz yok. Buradan terör örgütü PYD/YPG'yi çıkarmalarıdır. Bize bu sözü önce Sayın Trump verdi. Ne dediler? '90 günde biz burayı terör örgütünden boşaltacağız.' 1,5 sene oldu. Boşalttılar mı? Hayır. Bizim derdimiz bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Bize bunu verin gibi bir derdimiz yok" açıklamasında bulundu.ABD'de New York Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nin Halkbank hakkında iddianame hazırlamasına ilişkin Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden Güney New York Savcılığı açmak suretiyle hukuk dışı çirkin bir adım attılar. Onların atacağı adımları göreceğiz, ona göre de tedbirlerimizi olgunlaştıracağız." - ANKARA