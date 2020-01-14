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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefet, bunların ikizi durumunda olan, malum parti ile tiyatro...

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

14.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:03
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (9)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefet, bunların ikizi durumunda olan, malum parti ile tiyatro izliyor. Terörden cezaevinde yatan şahsın (HDP'li Demirtaş) eserini sergileyerek, kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Siz kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. Onların yavrularını da beraber, omuz omuza, dirsek temasında yürüdüklerin kaçırdı. Haydi git oraya. Niye gidemiyorsun? Onların böyle bir derdi sıkıntısı yok, onlar sadece işte katillerle, zalimlerle beraber omuz omuza yürürler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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