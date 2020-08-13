Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Ana muhalefet ’IMF’den borç alın.

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi

"AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.

(8)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ana muhalefet 'IMF'den borç alın.' diyor. O sizin işiniz, bizim böyle bir işimiz, derdimiz yok."