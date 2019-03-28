Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankapark 23 Nisan'a Kadar Ücretsiz"

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz sandıkta bize öyle destek verecek ki biz de sahada terör örgütlerinin tepesine binelim, ekonomimize tuzak kuranları ezip geçelim." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Ankara'nın Çubuk ilçesinde Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.Miting meydanında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasını izleten Erdoğan, "Şimdi ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bu adam kendisi aslında Kürt değil, ne idiği belirsiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz var. Bizim Doğu Anadolu Bölgemiz var. Karadenizimiz, Akdenizimiz var, Egemiz var, Marmaramız var. Ama Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Sen Kürdistan'ı mı arıyorsun? Irak'ın kuzeyinde var. Yanına al o mekanizmanın içinde olanları da beraberce defolup gidin o Kürdistan'a. Size bu topraklarda mama yok. Bunu bilecekler." ifadelerini kullandı."Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesini ipotek altına aldın?"Erdoğan, şunları söyledi:"Ya sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesini ipotek altına aldın? Sen kimsin? Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradelerindedir. Nereye isterlerse oraya bu oylarını kullanırlar. ve AK Partili olarak bizler bugüne kadar Kürt kardeşlerimin Güneydoğu'da Doğu'da bütün haklarının en üst düzeyde savunucusu olduk. Biz savunduk onları bunlar değil. Bunlar onları hep katlettiler."Erdoğan, Diyarbakır Belediyesi'nin önünde aylarca Diyarbakırlı annelerin kaçırılan kızları ve çocukları için ağladığını anımsatarak, "Başbakanlığımda bana geldiler. Onlarla konuştuk. Bunlar hain. Bunların zerre kadar bu bölgede emeği yok. Ne yaptılar? Çukur kazdılar mı? Hendekleri kazdılar mı? Devletin makinelerini oralarda kullandılar mı? Verdiğimiz paraları nereye gönderdiler? Kandil'e gönderdiler." diye konuştu.O dönemde terörün bölgeye verdiği zarar sonrasında dönemin Çevre Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki'nin Güneydoğu ve Doğu'yu yeniden imar ettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:"Oraları tamamen yıkarak kurşunlanan, bombalanan binaları yeniden yıkıp yeniden Diyarbakır'ı inşa ettik. Siirt'i inşa ettik. Mardin'i inşa ettik. Silopi'yi inşa ettik. Van'ı inşa ettik. İşte şimdi biz sizlere böyle bir inşa ve ihya hareketini üstlenmiş Özhaseki kardeşimizi Ankara'ya Büyükşehir Belediye başkan adayı yapıyoruz. Beş dönem Kayseri'de başarılı bir büyükşehir belediye başkanlığı yapan arkadaşımı, yol arkadaşımı buraya aday gösteriyoruz.""Büyükşehirlere tecrübeli işini bilen, devleti tanıyan isimler lazım"Ankara'ya bir ilçenin kenar, köşe başkanlığını yapmış birisini aday göstermediklerinin altını çizen Erdoğan, "İstanbul da aynı şekilde. Büyükşehirlerimiz farklı, buralara tecrübeli, işini bilen, devleti tanıyan isimler lazım. Onun için de İstanbul'da Binali Yıldırım kardeşimle seçime girdik. Bizim dünyada yüz akımızın olması lazım." diye konuştu.Ankapark 23 Nisan'a kadar ücretsizAnkapark'ın açılışı sonrasında 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olduğu müjdesini verdiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün sabah gençlerle beraberdim. Mehmet Bey de yanımdaydı. Mehmet Bey'e orada dedim ki ya 'şimdi ben senden ricada bulunacağım.' 31 Mart diye ilan ettik ama Allah'ın izniyle ben inanıyorum bu seçimi kazanacaksın ve bu ilan ettiğimiz tarihi bir Meclis kararıyla 23 Nisan'a kadar uzatalım. Nasıl buldunuz iyi mi? Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.""Biz talimatı sadece milletimizden alırız, sizden alırız"Erdoğan, talimatı sadece milletten aldıklarını belirterek, "Kandil'den değil. Şuradan, buradan değil. Çünkü AK Parti milletimizin kurduğu bir partidir. Cumhur ittifakı, 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında kurduğu bir ittifaktır. Biz sadece bu ittifakın adını koyduk." dedi."Son yıllarda üst üste yaşanılan seçimlerin milletimizi yorduğunu biliyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:"İnşallah pazar gününden sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem var. Belediyede de 5 yıl. Bu zamanı ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için en verimli şekilde kullanacağız. Diğerlerinin böyle şansı var mı? Yok. Bunun için pazar günü sandıklardan bize öyle bir destek verin ki, bu moralle inşallah 2023'e yürüyelim. Şu anda unutmayın İslam dünyası sizi takip ediyor. Sandıklardan ne çıkacak buna bakıyor."Ataların dediği gibi marifetin iltifata tabi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Milletimiz sandıkta bize öyle destek verecek ki biz de sahada terör örgütlerinin tepesine binelim, ekonomimize tuzak kuranları ezip geçelim. Sizlerden pazar günü büyükşehirde ve ilçe belediyesinde bize rekor bir oyla destek olmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.Erdoğan sözlerin şöyle tamamladı:"Herhalde turşu diyarı bizi mahcup etmeyecek. Seçim günü Ankara'daki her bir kardeşimin mutlaka sandığa gidip aklının ve vicdanın gösterdiği şekilde oyunu kullanmasını istiyorum. Şimdi sizlerden son biz söz almak istiyorum. Hazır mıyız? Şimdi gördüğüm şu kitle öyle bir haykıralım ki tüm Türkiye duysun. Tüm Ankara duysun. Çubuk, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor musun? Çubuk, 31 Mart'ta Cumhur ittifakına sahip çıkıyor musun? Çubuk 31 Mart'ta memleket işi gönül işi diyor musun? Çubuk 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor musun? Büyükşehirde Mehmet Özhaseki'ye ilçemizde Baki Demirbaş'a sahip çıkıyor musun? Rabbim hepimizden razı olsun. Pazartesi gününden itibaren ülkemizin önünde açılacak yeni ve aydınlık dönem şimdiden hayırlı olsun. Ben belediye başkanlarımızı size emanet ediyorum. Çubuk'u da belediye başkanlarımıza emanet ediyorum."NotlarMitingde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da kısa bir konuşma yaptı. Oktay, ülkenin nereden nereye geldiğini yerinde gördüklerini, hep birlikte müşahede ettiklerini söyledi. Oktay, "Türkiye 17 yıldır tarihinin en büyük, hızlı büyümesini, gelişmesini, kalkınmasını yaşadı. Önümüze kim hangi engelleri çıkarmaya çalışırsa çalışsın, onlar patlıcanla, biberle, dövizle oynasınlar ama benim Çubuklu vatandaşım tüm bu engellerin üstesinden eze eze geçecek." dedi.Geride kalan 17 yılda projeleri birer birer hayata geçirdiklerini, sağlıkta, eğitimde, turizmde, savunma sanayinde, her alanda adım adım belirledikleri hedeflere ulaştıklarını ve ulaşmaya devam ettiklerini dile getiren Oktay, "Bugün kendi hedeflerimizi kendimiz yeniliyoruz. Çünkü çalışan bir muhalefet yok, sadece konuşan bir muhalefet var." ifadelerini kullandı.Mitingde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de birer konuşma yaptı.Konuşmasından önce "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı.Mitinge Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.(Bitti)