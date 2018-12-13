13 Aralık 2018, 14:24
»»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara'daki Tren Kazası) Bu Kaza Tüm Boyutlarıyla İncelenecektir"

- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve...

- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye çıkması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcıları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ankara'daki tren kazası) Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak."
13 Aralık 2018 Perşembe 14:24