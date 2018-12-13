Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara'daki Tren Kazası) Bu Kaza Tüm Boyutlarıyla İncelenecektir"

- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın sahneye çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın katılımcıları selamlamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ankara
'daki tren kazası) Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak."
13 Aralık 2018 Perşembe 14:24