Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya 55 Bin Kişilik Bir Stadyum Düşünüyoruz"

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'ya şimdi çok büyük bir stadyum yapıyoruz. Biz burada başta bir hata ettik ama böyle de olsa bunu yapmak zorundayız. 55 bin kişilik bir stadyum düşünüyoruz. Onun üzerinde çalışacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atakule'de gençlerle bir araya geldi. Arada moderatör ya da sunucu olmadan gençlerle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle samimi bir ortamda sohbet etti. Erdoğan'ın gençlerle birlikteliği sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler' ifadesine ilişkin şunları söyledi:"Bunun muhatabı olarak kesinlikle ne bir HDP'ye ne diğer partilerin tabanına yönelik bir değerlendirme değildir. Bu tamamen yönetici kadrolarına yönelik bir ifadedir. Ben bu partilere oy verenlere terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Siyasette benim 40 yıllık deneyimim, tecrübem asla böyle bir şeyi kabul etmez. Ama sözde İYİ Parti'nin başındaki hanım Denizli'de benim terörist vatandaşlarım işte size böyle diyen cumhurbaşkanı, Aydın'a geliyor aynı şeyi söylüyor. Türkiye hukuk devleti, avukatlarım vasıtasıyla kendine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Sadece onunla bırakmayacağım, aynı zamanda bu iş arkadaşlarım üzerinde çalışıyorlar, cezai bir süreci gerektiriyorsa ceza davası da açacağım. Vatandaşlarıma, terörist deme noktasına beni, şahsımı taşıyan bir anlayışa hukuk devleti içerisinde hakkım neyse bunu ararım. CHP için aynı şey geçerlidir. HDP içinde aynı şey içinde geçerlidir. Buradaki tamamen oy verenlerden çok yönetici kadrolarınadır. Yönetici olan eski genel başkanları, bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceğiz diyor, bir diğeri Kürdistan'da oyları filancaya batıda filancıya verin. Bölücülük yapıyor. Bu ülke eğer anayasal hukuk devletiyse, hukuk devleti içerisinde herkes yaptığı konuşmasından tüm eylemlerine varıncaya kadar her şeyi bu çerçeve içinde yapmak zorundadır. Bay Kemal, Man Adaları ile ilgili bir şey çıkardı. Benim, ailemin burada paralarının olduğundan bahsetti. Davaları açtık ve ilk derece mahkemelerinden çıkan karar 2.5 milyona mahkum oldu. Şimdi istinafta. İstinaftan da teyit edildiği taktirde buradan gelecek olan 2.5 milyonu Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. Hedefimizde taban yoktur, tamamen tavan vardır. Kandil ile yönetimin irtibatı var. Kandil'den talimatları alırlar, Kandil'in talimatlarını da televizyon ekranlarında görüyorsunuz. Bu oyunu bizim bu seçimlerde bozmamız lazım.""Ankaragücü'nü takip ediyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, Ankaragücü'nün şu anda Ankara'nın Süper Lig'teki tek takımı olduğunu ve bir ara kötü gittiğini ancak şimdi toparlandıktan sonra da düşme hattından kurtulduğunu söyledi. "Temennim, Ankara'yı her halükarda özellikle de Süper Lig'de temsil eden bir takımın olmasıdır" diyen Erdoğan, "Mehmet Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı oluşuyla birlikte nasıl Kayseri'de her yıl muhakkak Kayseri'yi temsil eden Süper Lig'de bir takım bulundurduysalar, burada da Ankaragücü gerekli olan desteği alacaktır ve Ankaragücü'de şu anda durumunu korumak suretiyle Süper Lig'de Başkenti temsil edecektir. Ankara'ya, Eryaman Stadyumu'nu yetiştirdik. Ayrıca Osmanlıspor'un kendi stadyumu vardı. Ankara'ya şimdi çok büyük bir stadyum yapıyoruz. Biz burada başta bir hata ettik ama böyle de olsa bunu yapmak zorundayız. 55 bin kişilik bir stadyum düşünüyoruz. Onun üzerinde çalışacağız. Onun düşünmemizin sebebi, burada bir dünya kupası veya Avrupa kupası olması halinde hepsi İstanbul şeklinde değil ama Ankara-İstanbul arası böyle bir durum söz konusu olabilir diye böyle dev bir proje yaptık. Bu stadyumun altındaki tüm alışveriş yerleriyle ve bunun çevresindeki spor kompleksleri ile beraber Başkent çok ciddi bir komplekse sahip olsun istedik. Proje de çok güzel. Lansmandaki görüntüler büyüleyici. Temenni ediyorum ki, Ankara böyle güzel bir stadyuma sahip olduktan sonra Ankaragücü'de onunla birlikte, Ankaragücü'nün çok ciddi bir seyirci potansiyeli var. Türkiye'de birçok şehirde ve kulüpte böyle bir seyirci potansiyeli yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA