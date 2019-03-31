31 Mart 2019, 23:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin Huber Köşkü'nde yaptığı açıklamanın ardından Ankara'ya gitti.

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin Huber Köşkü'nde yaptığı açıklamanın ardından Ankara'ya gitti. Erdoğan açıklamanın hemen ardından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden özel uçakla Ankara'ya hareket etti. - İstanbul Cumhurbaşkanı, Huber Köşkü, Ankara, Güncel
Kaynak: DHA