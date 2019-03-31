Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Gitti

CUMHURBAŞKANI <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a> seçim sonuçlarına ilişkin <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/huber-kosku/' title='Huber Köşkü'>Huber Köşkü</a>'nde yaptığı açıklamanın ardından <a class='keyword' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a>'ya gitti. Erdoğan açıklamanın hemen ardından <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ataturk-havalimani/' title='Atatürk Havalimanı'>Atatürk Havalimanı</a> Devlet Konukevi'nden özel uçakla Ankara'ya hareket etti. - İstanbul