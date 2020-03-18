CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.
18.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara 'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti. Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti. Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ
Etiketler : İstanbul Atatürk Havalimanı, Çankaya Köşkü, Ankara, Güncel
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