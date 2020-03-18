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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.

18.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara 'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti. Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Atatürk Havalimanı, Çankaya Köşkü, Ankara, Güncel

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