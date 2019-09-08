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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlaşılan müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " -"Bir sonraki haftanın başında İstanbul'da Rusya ve İran liderleriyle 3'lü zirvede bu konuları bir kez daha ele alcağız" -"Biz bölgede bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken: Onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin...

08.09.2019 18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "
-"Bir sonraki haftanın başında İstanbul'da Rusya ve İran liderleriyle 3'lü zirvede bu konuları bir kez daha ele alcağız"
-"Biz bölgede bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken: Onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesaplarını yapmaya çalışıyorlar"
-"Anlaşılan müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde"
-"Biz Fırat'ın Doğu'sunu güvenli hake getirip en az 1 milyon kişinin iskanını sağlamak isterken, yeni sığınmacı dalgalarına muhatap olmamıza yol açacak adımlara kesinlikle tahammülümü yoktur"
-"Bu iş öyle 3 - 5 beş helikopter uçuşuyla, 5 10 araç devriyesiyle göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir"
MALATYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

İstanbul, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

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