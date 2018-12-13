13 Aralık 2018, 15:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlattıklarımı Özellikle Birilerinin Dinlemesi Lazım. Yalanı Leblebi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var" -"Yargı ve soruşturmadaki hedef süreleri vatandaşlarımıza bildireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var"
-"Yargı ve soruşturmadaki hedef süreleri vatandaşlarımıza bildireceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargı sürelerini kısaltan çalışma yapıyoruz"
-"Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor"
-"Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin eden mevzuatı tamamladık"
-"Aile sosyal destek programını muhtarlarımızın katkısıyla kolaylaştırıyoruz"
-"Dışişleri Bakanlığımızda ise FETÖ ve PKK-PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde diplomatik ilişkiler yürüttük"
- "Türkiye Kalkınma Bankasını yeniden hayata geçirdik. Yeminli mali müşavir raporu ile iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılması konusunda sistem geliştiriyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ikinci 100 günlük icraat programı açıklamasını gerçekleştiriyor.
13 Aralık 2018 Perşembe 15:48