Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var"-"Yargı ve soruşturmadaki hedef süreleri vatandaşlarımıza bildireceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargı sürelerini kısaltan çalışma yapıyoruz"-"Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor"-"Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin eden mevzuatı tamamladık"-"Aile sosyal destek programını muhtarlarımızın katkısıyla kolaylaştırıyoruz"-"Dışişleri Bakanlığımızda ise FETÖ ve PKK-PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Avrupa
ülkeleri ve ABD
nezdinde diplomatik ilişkiler yürüttük"- "Türkiye
Kalkınma Bankasını yeniden hayata geçirdik. Yeminli mali müşavir raporu ile iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılması konusunda sistem geliştiriyoruz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara
'da ikinci 100 günlük icraat programı açıklamasını gerçekleştiriyor.
13 Aralık 2018 Perşembe 15:48