CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
(Tür: İstanbul)
13.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:33
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
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