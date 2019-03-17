Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yeni yapılan tramvay hattını açtı ve test sürüşü yaptı.<br><br>Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitinginin ardından yarın hizmete alınacak tramvay hattının Şehitler Parkı Durağı'na geldi.<br><br>Vatman koltuğuna oturan Erdoğan, tramvayı Sakarya Bulvarı Durağı'na kadar kullandı.<br><br>Erdoğan'a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer yetkililer eşlik etti.<br><br>Toplam 38 duraktan oluşan hattın Varsak'tan otogara kadar olan 20 duraklık bölümünün yarından itibaren ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.