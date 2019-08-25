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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da restoran açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da restoran açılışına katıldıTRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoranın açılışına katıldı.

25.08.2019 21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da restoran açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da restoran açılışına katıldı
TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoranın açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Araklı ilçesindeki bir restoranın açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araklı'nın bu müstesna farklı güzel bir yerinde böyle güzel bir mekanın açılış törenini sizlerle birlikte gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu vesileyle böyle bir yatırımı gerçekleştirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Turizmin çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiği bu dönemde böyle bir mekanın, zaman zaman inanıyorum ki bir çok buluşmalara ev sahibi olacağı muhakkaktır. Bugün yine yayla turizminin örneği olan tesislerin açılışını yaptık" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte kurdeleyi keserek restoranın açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da restoran açılışına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Araklı, Genel

Kaynak: İHA

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