Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ardahan Merkez Camisi'nde kıldı.<br><br>Erdoğan, AK Parti'nin Ardahan'daki PTT Kavşağı'nda düzenleyeceği mitinge katılmak için özel uçakla geldiği Kars Harakani Havalimanı'ndan helikopter ile Ardahan'a hareket etti.<br><br>Bu kentteki 80. Yıl Şehir Stadyumu'na gelen Erdoğan daha sonra otobüsü ile Ardahan Merkez Camisi'ne geçti.<br><br>Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından kendisini bekleyen halkı selamladı.