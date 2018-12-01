Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'de

BUENOS Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinliğe ve G20 liderler yemeğine katıldı.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te temaslarını sürdürüyor.<br><br>Zirvenin açılış oturumuna katılan ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile zirve kapsamında Colon Theatre'da yapılan kültürel etkinliğe iştirak etti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra G20 liderler yemeğine katıldı.