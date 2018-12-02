Erdoğan, "Biletimi Aldım, Sizi Takip Ederim" Diyen Genci Paraguay'a Davet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de kendisini görmeye gelen gençlerle sohbet etti. Samimi sohbetin ardından gencin, "Buraya sizin için geldim. Biletimi aldım, sizi Paraguay'a kadar takip ederim." demesi üzerine Erdoğan genci Paraguay'a davet etti.

ERDOĞAN, PARAGUAY'I ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

KENDİSİNİ GÖRMEYE GELEN GENCİ, PARAGUAY'A DAVET ETTİ

Erdoğan, Paraguay'a geçmeden önce Arjantin'de gençlerle bir araya geldi. Samimi sohbetin ardından gencin, "Buraya sizi görmek için geldim. Gelmeden önce biletimi aldım, Paraguay'a kadar sizi takip ederim." demesi üzerine Erdoğan genci Paraguay'a davet etti.