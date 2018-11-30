Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Tarafından Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dünya liderlerinin bir araya geldiği G-20 Zirvesi'nin yapılacağı alanda Arjantin
Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından karşılandı.
Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ve Avrupa
Birliğinin katıldığı G-20 Zirvesi Arjantin'de başlıyor. G-20 Zirvesi kapsamında 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu'na katılmak üzere zirvenin yapılacağı alana giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından karşılandı.
Erdoğan, karşılamanın ardından daha sonra zirvenin yapılacağı salona geçti.
(ŞC-NT-D)
Kaynak: POOL - BUENOS AIRES
Recep Tayyip Erdoğan,Arjantin