Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'e Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Buenos Aires
'te gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin
'e gitti.
Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı
Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
ve diğer ilgililer uğurladı.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
da Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile Buenos Aires'e gitti.
Bu arada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
de başka bir uçakla Arjantin'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı,Buenos Aires,Recep Tayyip Erdoğan,Arjantin
29 Kasım 2018 Perşembe 00:54