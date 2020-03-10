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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

10.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk 'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu taktim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.
Büyükelçi Ribo'nun eşi, çocukları, gelini ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.
(Derya Yetim - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Ankara, Güncel
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